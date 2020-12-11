شؤون فلسطينية

رئیس "الإعلامي الحكومي" بغزة: هناك حالات محدودة جداً من المخالفین لإجراءات حظر التجوال

رئیس "الإعلامي الحكومي" بغزة: هناك حالات محدودة جداً من المخالفین لإجراءات حظر التجوال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئیس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، مساء الیوم الجمعة، إن الطواقم العاملة في المیدان تعاملت مع حالات محدودة جداً من المخالفین لإجراءات حظر التجوال.

وأشار في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أن ھذا یعكس تفھم وتعاون وإدراك من المواطنین بضرورة الاتزام بالتوجیھات.

وتحدث معروف عن عملیة سیر الإغلاق الكامل المفروض على القطاع، للحد من تفشي فیروس (كورونا)، وبشأن عمل الطواقم الحكومیة والتزام المواطنین خلال تلك الفترة.

وقال: إنه "منذ بدء تطبیق خطة حظر التجوال والإغلاق مساء أمس الخمیس ھناك درجة عالیة من التزام المواطنین بكل الاجراءات المنصوص علیھا والتي تم الإعلان عنھا سابقاً في قطاع غزة وھذه الحالة ستنعكس على الحالة الوبائیة وستسرع في تحقیق النتائج المرجوة من ھذا الإغلاق".

وأضاف: "واضح ان الجھات الحكومیة جمیعا بما فیھا وزارة الداخلیة ووزارة الصحة والبلدیة تقوم بدورھا المنوط بھا بشكل ممتاز وعلى مدار اللحظة، وھناك متابعة من قیادة العمل الحكومي".

وأعرب معروف عن أمله بأن تسیر الأمور على مدار الیومین كما سارت علیه خلال الساعات الماضیة لأن ذلك سیعطي نتاج ایجابیة لموضوع الإغلاق، ویمكن أن یحد من انتشار العدوى وانتقال سلسلة ھذا الفیروس بین المحافظات والأحیاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه وضمن جھود الوزارة لتلبیة الحاجات الإنسانیة والحالات الطارئة فھناك أرقام للطوارئ بدءاً بالرقم الوطني للعملیات المركزیة 109 ،وھناك رقم 103 التابع لوزارة الصحة ومتابعة الحالات الطبیة العاجلة، وھناك رقم 115 الخاص بعملیات البلدیات للتعامل مع الحالات الطارئة للخدمات التي تقدمھا البلدیات.

وطالب رئیس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المواطنین بالاتصال بلا تردد في حال وجود أي حالات طارئة.

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