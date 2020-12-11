إسرائيلي يطعن عامل فلسطيني من رام الله يعمل في أراضي 48

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رام الله - دنيا الوطن

اقدم إسرائيلي عن طعن شاب فلسطيني من بلدة بيت لقيا غرب رام الله، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48.



وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي: إن الشاب مهيوب محمد عاصي الذي يعمل في البناء بمدينة الرملة، أصيب بجروح طفيفة عقب تعرضه للطعن في صدره من قبل إسرائيلي وهو داخل محل تجاري.



وأشارت إلى أن شقيقه الذي يعمل معه في المكان ذاته نقله لمستشفى قريب على الفور، وأن حالته الصحية جيدة.