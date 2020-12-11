ارزيقات: إصابة 15 نزيلًا في سجن نابلس بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن إصابة 15 نزيلا في سجن نابلس بفيروس (كورونا).



وأوضح ارزيقات، أنه تم تسجيل الإصابات في صفوف النزلاء وليس الموقوفين.



وذكر أنه تم عزل المصابين حسب البرتوكول الصحي المعمول به من وزارة الصحة، وأن جميع الموقفين حالتهم مستقرة وتحت المتابعة.