خانيونس: توقيف عشرات المخالفين لحظر التجول وتحويلهم للحجر الصحي في بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي لشرطة محافظة خانيونس: إنه جرى توقيف 116 مواطنًا في عموم المحافظة خالفوا قرار حظر التجول حتى الساعة 1 ظهراً.ونشرت الشرطة صورًا لحافلات نقل للمخالفين من مقر شرطة خانيونس لمركز حجر بيت حانون شمال قطاع غزة.