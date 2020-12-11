خانيونس: توقيف عشرات المخالفين لحظر التجول وتحويلهم للحجر الصحي في بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي لشرطة محافظة خانيونس: إنه جرى توقيف 116 مواطنًا في عموم المحافظة خالفوا قرار حظر التجول حتى الساعة 1 ظهراً.
ونشرت الشرطة صورًا لحافلات نقل للمخالفين من مقر شرطة خانيونس لمركز حجر بيت حانون شمال قطاع غزة.
قال المكتب الإعلامي لشرطة محافظة خانيونس: إنه جرى توقيف 116 مواطنًا في عموم المحافظة خالفوا قرار حظر التجول حتى الساعة 1 ظهراً.
ونشرت الشرطة صورًا لحافلات نقل للمخالفين من مقر شرطة خانيونس لمركز حجر بيت حانون شمال قطاع غزة.
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