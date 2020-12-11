العُمري: لقد نجحنا في زيادة القدرة لمحطة "المالحة" قبل ذروة الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس عن تشغيل محطة 'المالحة' والتي ستغذي محافظة بيت لحم ومناطق في جنوب محافظة القدس، وتحد من الانقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة مع شركة كهرباء إسرائيل، وبجهود ضخمة ومشكورة من قبل مجلس إدارة الشركة.



وأضاف العُمري، في تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة، أن الشركة بذلت كل جهد يلزم لتشغيل المحطة قبل الدخول في فصل الشتاء، بهدف سد العجز الكهربائي في هذه المناطق، والتقليل من الانقطاعات حال حدوث زيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال الكهربائية.



بدوره، بيّن م.صلاح علقم، مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة، أن هذه المحطة ستزود المناطق المجاورة بقدرة 20 ميجا، وستحسن من الجودة الكهربائية المقدمة لمشتركينا، وهو ما تهدف إليه الشركة في كافة مناطق امتيازنا، والتي كان آخرها تركيب محول جديد في قرية الجديرة بقدرة 10 ميجا، لتقوية الكهرباء في

مناطق شمال القدس.