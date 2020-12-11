مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان رفضًا لسياسة الهدم والتهجير

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل نحو 86 أسرة من منازلها.



وندد المعتصمون بقرارات الاحتلال التي تستهدف مدينة القدس بهدف "تسمين" المستوطنات المحيطة، وتهجير المقدسيين.



وطالبوا المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم، والتي باتت تطال عددا كبيرا منهم.



وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت يومي 3 و23 من شهر تشرين الثاني الماضي قرارا بتأييد ترحيل ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى، الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصا، من بينهم أطفال.



ونصب أهالي الحي خيمة اعتصام يوم أمس، رفضا لقرارات الاحتلال.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت أمس بهدم منزل عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو ذياب، في إطار سياستها لملاحقة المقدسيين وهدم منازلهم وتهجيرهم، لصالح الاستيطان.