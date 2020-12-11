شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن من نابلس متأثرًا بإصابته في أغسطس الماضي

استشهاد مواطن من نابلس متأثرًا بإصابته في أغسطس الماضي
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ظهر يوم الجمعة، المواطن ناصر حلاوة من نابلس، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها بعد استهداف الاحتلال له في أغسطس الماضي، على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن المواطن حلاوة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم وأبكم"، استشهد ظهر اليوم متأثرًا بإصابته التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه قبل عدة أشهر على حاجز قلنديا.

يذكر أنه بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2020، أطلقت قوات الاحتلال المتواجدة في محيط حاجز قلنديا العسكري، النار باتجاه مواطن (من ذوي الإحتياجات الخاصة)، مما أدى إلى إصابته بجروح، ونقل إلى أحد المشافي الاسرائيلية للعلاج.

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