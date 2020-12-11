شؤون فلسطينية

أهالي سلوان يدعون لتظافر الجهود لمواجهة قرارات الهدم

أهالي سلوان يدعون لتظافر الجهود لمواجهة قرارات الهدم
رام الله - دنيا الوطن
 دعا أهالي سلوان الى تظافر كل الجهود ووضع برامج حقيقية لمواجهة قرارات الهدم الإسرائيلية التي تستهدف منازل المقدسيين.

 وخلال صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان حذر خطيب الجمعة من أن الصمت عن قرارات الهدم سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد.

 وطالب الخطيب بعدم الركون الى القضاء الإسرائيلي الذي لا ينصف المقدسيين والقيام بخطوات عملية وتقديم مقترحات بناءة لحماية القدس وأهلها.

وقال:" الاحتلال يستهدف البشر والحجر في سلوان لأن المستوطنين يدعون أنها الحديقة الخلفية لهيكل سليمان المزعوم".

وأقام الأهالي في حي بطن الهوى خيمة اعتصام تنديدًا بأوامر الإخلاء التي وزعها الاحتلال على الأهالي.

ويواجه سكان الحي يومياً خطر التشريد، جراء قرارات الاحتلال المجحفة تقضي بإخلائهم وطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

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