إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت ظهر اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان وتأبينا للشهيد الطفل علي أبو عليا الذي ارتقى شهيداً بمسيرة الجمعة الماضية.



وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت إثر قمع جنود الاحتلال المسيرة عند مدخل القرية الشرقي، وأطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية والطبية بقنابل الغاز السام، وذلك أثناء عملها في تغطية المسيرة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.



وقمعت قوات الاحتلال المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والاسلامية وفعاليات المغير وكفر مالك شرقا، وانطلقت من وسط قرية المغير باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا.



وشهدت المغير في الأسابيع الأخيرة مواجهات مناهضة للاستيطان، أصيب على إثرها عدد من المواطنين واستشهد الجمعة الماضية الفتى علي أبو عليا (13 عاما).



وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.



ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.



وتعرضت القرية لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.