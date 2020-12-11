داخلية غزة: مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول يعكس جانباً كبيراً من وعيهم

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رام الله - دنيا الوطن

علق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم الجمعة، على التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في محافظات قطاع غزة.



وقال البزم في تصريح له: "مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة، يعكس جانباً كبيراً من وعيهم وتفهمهم للإجراءات الوقائية".



وأضاف: "في ذات الإطار تواصل قوات الأمن والشرطة عملها الميداني في متابعة تنفيذ قرار حظر التجول".



وذكر: "مقدار التزام المواطنين بإجراءات السلامة الخاصة والعامة سينعكس إيجاباً في تحقيق الأهداف المنشودة من تلك الإجراءات، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة".