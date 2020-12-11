داخلية غزة: مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول يعكس جانباً كبيراً من وعيهم
رام الله - دنيا الوطن
علق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم الجمعة، على التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في محافظات قطاع غزة.
وقال البزم في تصريح له: "مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة، يعكس جانباً كبيراً من وعيهم وتفهمهم للإجراءات الوقائية".
وأضاف: "في ذات الإطار تواصل قوات الأمن والشرطة عملها الميداني في متابعة تنفيذ قرار حظر التجول".
وذكر: "مقدار التزام المواطنين بإجراءات السلامة الخاصة والعامة سينعكس إيجاباً في تحقيق الأهداف المنشودة من تلك الإجراءات، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة".
علق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم الجمعة، على التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في محافظات قطاع غزة.
وقال البزم في تصريح له: "مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة، يعكس جانباً كبيراً من وعيهم وتفهمهم للإجراءات الوقائية".
وأضاف: "في ذات الإطار تواصل قوات الأمن والشرطة عملها الميداني في متابعة تنفيذ قرار حظر التجول".
وذكر: "مقدار التزام المواطنين بإجراءات السلامة الخاصة والعامة سينعكس إيجاباً في تحقيق الأهداف المنشودة من تلك الإجراءات، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة".
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