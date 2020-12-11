المحكمة الخاصة بلبنان: السجن مدى الحياة للمدان باغتيال رفيق الحريري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق العضو في حزب الله، سليم عياش، المدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.



وقالت المحكمة، وفق شبكة (رويترز): إن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك، مضيفة أن عياش شارك في مراقبة الحريري 5 مرات قبل الاعتداء.



وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في آب/ أغسطس الماضي لدوره في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.



ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض حزب الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.