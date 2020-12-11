طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 27434، منها 6693 شمال القطاع، 12670 في غزة، 2870 في الوسطى، 3073 في خانيونس، 2128 في رفح".
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 27434، منها 6693 شمال القطاع، 12670 في غزة، 2870 في الوسطى، 3073 في خانيونس، 2128 في رفح".
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