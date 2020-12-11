طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 27434، منها 6693 شمال القطاع، 12670 في غزة، 2870 في الوسطى، 3073 في خانيونس، 2128 في رفح".