الاحتلال يداهم عددًا من منازل المواطنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها عادل اليمني، زياد النواجعة.