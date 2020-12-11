شاهد: رفع صور الملك محمد السادس وأعلام المغرب في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رُفع في إسرائيل، اليوم الجمعة، صور أعلام المغرب، والملك محمد السادس، ترحيبًا باتفاق التطبيع بين تل أبيب والرباط.
ووفق القناة السابعة، فقد رفعت أعلام المغرب وصور للملك محمد السادس في مدينة يروحام قرب ديمونا في الجنوب بعد إعلان التطبيع بين إسرائيل والمغرب.
رُفع في إسرائيل، اليوم الجمعة، صور أعلام المغرب، والملك محمد السادس، ترحيبًا باتفاق التطبيع بين تل أبيب والرباط.
ووفق القناة السابعة، فقد رفعت أعلام المغرب وصور للملك محمد السادس في مدينة يروحام قرب ديمونا في الجنوب بعد إعلان التطبيع بين إسرائيل والمغرب.
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