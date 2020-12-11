تقديرات إسرائيلية: دولتان جديدتان ستنضم للتطبيع بعد المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، أن تنضم عدداً من الدول العربية والإسلامية والافريقية، في الأيام المقبلة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، من خلال بوابة الوساطة الأميركية.



ووفق موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن سلطنة عُمان واندونيسيا ودول افريقية، ربما تكون قريبًا من الدول التي ستنضم لهذه الاتفاقيات للحصول على المزايا التي يوزعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل.



وتقدر الصحيفة، أن السعودية لن تنضم حاليًا لمثل هذه الاتفاقيات وستنتظر دخول جو بايدن للبيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة الأميركية.



وأكدت يديعوت أن طريقة ترامب تتمثل في منح الدول الإسلامية والعربية التي ستقيم علاقات مع إسرائيل، امتيازات عسكرية وسياسية، وهذا ما يجعل إسرائيل تتوقع قبل نهاية ولايته أن تنضم دولتين على الأقل للاتفاقيات.