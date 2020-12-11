خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل، اليوم الجمعة، خمسة أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.



وحسب إذاعة صوت الأسرى، فإن الأسرى هم:



- الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (41 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.



- الأسير محمود محمد عوض عبيات (52 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذعام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.



- الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (38 عامًا) من ضاحية الشويكة قضاء مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.



- الأسير رائف رامز حلمي الفرا (45 عاما) من خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.



- الأسير محمود رضوان سعد دراغمة (19 عاما) من طوباس، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى عامان في سجون الاحتلال.