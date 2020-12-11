خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل، اليوم الجمعة، خمسة أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.
وحسب إذاعة صوت الأسرى، فإن الأسرى هم:
- الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (41 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير محمود محمد عوض عبيات (52 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذعام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (38 عامًا) من ضاحية الشويكة قضاء مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير رائف رامز حلمي الفرا (45 عاما) من خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير محمود رضوان سعد دراغمة (19 عاما) من طوباس، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى عامان في سجون الاحتلال.
يدخل، اليوم الجمعة، خمسة أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.
وحسب إذاعة صوت الأسرى، فإن الأسرى هم:
- الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (41 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير محمود محمد عوض عبيات (52 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذعام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (38 عامًا) من ضاحية الشويكة قضاء مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير رائف رامز حلمي الفرا (45 عاما) من خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير محمود رضوان سعد دراغمة (19 عاما) من طوباس، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى عامان في سجون الاحتلال.
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