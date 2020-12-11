دولي

تسجيل 1865 إصابة (كورونا) جديدة في اسرائيل

تسجيل 1865 إصابة (كورونا) جديدة في اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في اسرائيل، اليوم الجمعة، بتسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 70,960 فحصا لفيروس (كورونا)، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.7%.

ووفق صحيفة (معاريف) فقد قالت الوزارة: إن320 مريضًا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 108 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 2963 منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 352,860، ولا يزال بينهم 16,198 مريضًا نشطًا.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إن توصية اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على تطعيم شركة "فايزر"، الليلة الماضية، هي بشرى كبيرة لسكان "إسرائيل".

وأضاف: قد أوعزت للمسؤولين في وزارتي بفحصه وتقديم توصيات خلال الأيام القريبة، وفي هذه الأثناء، تواصل وزارة الصحة التقدم والاستعداد لحملة تطعيمات واسعة النطاق وستبدأ خلال الشهر الجاري".

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