شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر "ناصر أبو خضير" من شعفاط

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر "ناصر أبو خضير" من شعفاط
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الأسير المحرر ناصر أبو خضير(59عاماً) ، بعد مداهمة منزله في بلدة شعفاط وتفتيشه والتخريب في محتوياته، ومصادرته هواتفه الخاصة.

وتعرض أبو خضير لاعتقالاتٍ سابقة وقضى ما مجموعه خمسة عشر عاماً في سجون الاحتلال، وفي اعتقاله الذي جرى في شهر نيسان عام 2011، تعرض لتحقيقٍ طويل في معتقل المسكوبية، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن مدة خمسة أعوام ونصف، وجرى نقله وعزله بشكل تعسفي لأكثر من سجن، وتعرض للعزل في الزنازين على خلفية مشاركته في الإضراب المفتوح عن الطعام، نصرةً للأسير بلال كايد في إضرابه المفتوح عن الطعام.

والأسير أبو خضير متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية، ويعمل كمحاضر في جامعة القدس.

يذكر أن الأسير أبو خضير أصيب بجراح خطيرة عام 1980، أثناء تصنيعه لعبوة ناسفة، أدت لبتر أجزاء من أصابعه ووجهه، واعتقل آنذاك مدة خمس سنوات.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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