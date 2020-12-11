وفاة "طلعت مسلم" أحد أبطال حرب أكتوبر

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توفي، مساء أمس الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب تحرير سيناء 1973، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر.



وبحسب موقع (البوابة نيوز) ولد اللواء طلعت أحمد مسلم، في 8 آيار/ مايو 1935، بمحافظة الإسكندرية، وراوده حلم دخول الكلية الحربية منذ الصغر، وتميزت عائلته بالطابع العسكري وحب الوطن، وكان والده وهو طالب "زعيم المدرسة" في مقاومة الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت.



وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1952، وتدرج في المناصب بالقوات المسلحة، حتى أصبح قائدًا للواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر.



كما حصل مسلم على دبلوم أكاديمية فرونزه العسكرية العليا 1968، وماجستير العلوم العسكرية 1968، وزميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية 1976، وشهادة في الإدارة التطبيقية 1983.



كما عمل مدرسا بمعهد المشاة والكلية الحربية 1955، ثم رئيسا لأركان لواء مشاة ميكانيكي عام 1972، وقائد لنفس اللواء عام 1972.



وبعد حرب 6 أكتوبر، تولى طلعت مسلم منصب رئيس عمليات الجيش الميداني عام 1977، وقائد فرقة مشاة في 1977، ورئيس فرع التدريب القتالي في 1980.



التحق "مسلم"، بسلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1952، وكان سنه وقتها لم يكتمل 17 عامًا، بعدما قضى عامين فقط في الدراسة، بعد دخوله الكلية الحربية استثناءً بقرار ملكي.



وبعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة، التحق طلعت مسلم بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام كمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وعين عضوا باللجنة المصرية لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وعضو جماعة الباجواش المصرية وجماعة الباجواش الإفريقية.



له عدد من الكتب بالمشاركة مع آخرين، منها: "العرب والعالم"، "مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي"، "العرب ودول الجوار الجغرافي"، "التعاون العسكري العربي".