بايدن يطالب إدارة ترامب بتسريع إنتاج اللقاحات

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إدارة ترامب بالإسراع بشراء الجرعات التي تفاوضت إدارته عليها مع شركتي موديرنا وفايزر، وتسريع الإنتاج اللقاحات.



وفي خطاب للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وصف بايدن قرار اللجنة الاستشارية لهيئة الدواء الأمريكية بالموافقة على اعتماد لقاح فايزر ضد كورونا بأنه "ضوء باهر في أوقات حالكة".



وقال بايدن إن التحدي الحالي يتمثل في توزيع 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، مطالبا إدارة ترامب "بالإسراع بشراء الجرعات التي تفاوضت إدارته عليها مع شركتي موديرنا وفايزر، وتسريع الإنتاج لصالح الشعب الأمريكي والعالم".



وفي وقت سابق أمس الخميس، وافقت لجنة استشارية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتماد لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد.