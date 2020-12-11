أهالي 48 يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت قوافل المصلين بعد منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم من طمرة، وجلجولية في الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة عشرات المواطنين لأداء صلاة الفجر والجمعة.



وقال الشاب مجد كبها أحد المشاركين في هذه القوافل: "نشد الرحال إلى المسجد الأقصى لننال أجر الرباط فيه وأجر صلاة الفجر فيه في جماعة".



وأضاف: "خرجنا في منتصف الليل وفي أجواء في غاية البرودة في سبيل إعمار المسجد الأقصى المبارك، وفي سبيل أن نكسب أجر الفجر والجمعة".



وجدد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 حملات المناصرة لمدينة القدس وللمسجد الأقصى من خلال إعادة تسيير قوافل الأقصى انطلاقاً من مدن الداخل قبل عدة أسابيع.