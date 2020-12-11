الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات، و617 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1726 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 730 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 27434 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 9834 حالة، وإجمالي المتعافين 17425 حالة، وإجمالي الوفيات 175 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 344 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.