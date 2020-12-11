فروانة: 55 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الأسير مروان محمد عيد

المحتسب (43 عاما)، أنهى اليوم عشرين سنة في سجن الاحتلال الإسرائيلي، لينضم إلى قائمة "عمداء الأسرى".



وعميد الأسرى هو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة، التي ترتفع اليوم إلى (55) أسيرا.



يُذكر بأن الأسير مروان المحتسب، أعزب ومن سكان الخليل، كان قد أعتقل بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر2000، بتهمة الانتماء إلى حركة حـ مـ اس صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد مرتين، و48 سنة إضافية.