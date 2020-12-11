الرجوب: الحوار مع حماس مستمر حتى الوصول لانتخابات شاملة وتجديد شرعية النظام السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركته ملتزمة التزامًا تامًا بكل ما تم الاتفاق عليه في حورها مع حركة حماس.



وشدد الرجوب على استمرار الحوار بين الحركتين حتى الوصول إلى اتفاق يقود إلى انتخابات وطنية شاملة تضمن تحقيق الشراكة وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.



وجدد التأكيد على التزام فلسطين بكافة قرارات الشرعية الدولية، والتي ضمنت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وحل مشكلة اللاجئين.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الرجوب و رئيس تحالف الفتح العراقي، عضو البرلمان العراقي هادي العامري في العاصمة العراقية بغداد، حضره سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، والقنصل الفلسطيني العام في أربيل نظمي الحزوري.



ووضع الرجوب مضيفه في صورة مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن هناك قرارا استراتيجيا لدى حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، باعتبارها السبيل الوحيد لحماية مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة في ظل حالة الانهيار الإقليمي، والهرولة نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال الذي ينكل بأبناء شعبنا ويسعى لطمس وجوده.



ووضع الرجوب العامري في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا من قتل واعتقال وهدم للمنازل وتوسع استيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية بهدف تدمير الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.



وجدد الرجوب التأكيد على التزام فلسطين بكافة قرارات الشرعية الدولية، والتي ضمنت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وحل مشكلة اللاجئين.



وفي سياق آخر هنأ الرجوب العامري بمناسبة ذكرى يوم التحرير والنصر على الإرهاب.



وأشاد الرجوب بتصويت مجلس النواب العراقي لصالح القرار القاضي بمعاملة الفلسطيني المقيم في العراق معاملة المواطن العراقي والمساواة بكافة الحقوق والواجبات باستثناء الحصول على الجنسية العراقية والانتخاب وذلك حفاظا على حقه في العودة إلى أرضه.



بدوره أكد العامري وقوف العراق إلى جانب الحق الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



كما أكد دعم العراق لكافة الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



وشدد العامري على أن العراق لن يكون من ضمن الدول التي تهرول نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، مؤكدا وحدة الموقف الداعم من كافة أطياف الشعب العراقي للقضية الفلسطينية.