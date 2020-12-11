تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.



وجاءت الاصابات موزعة كما يلي: حارس3، رافات 2، اسكاكا 2، سلفيت 1، بديا 1، دير بلوط 1، الزاويه 1، كفل حارس 1، ياسوف 1.