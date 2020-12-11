تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وجاءت الاصابات موزعة كما يلي: حارس3، رافات 2، اسكاكا 2، سلفيت 1، بديا 1، دير بلوط 1، الزاويه 1، كفل حارس 1، ياسوف 1.
أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وجاءت الاصابات موزعة كما يلي: حارس3، رافات 2، اسكاكا 2، سلفيت 1، بديا 1، دير بلوط 1، الزاويه 1، كفل حارس 1، ياسوف 1.
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