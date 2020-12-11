شاهد: انتشار الشرطة في شوارع قطاع غزة لمتابعة الإغلاق الكامل

رام الله - دنيا الوطنانتشرت الأجهزة الأمنية بغزة في شوارع القطاع؛ لمتابعة الإغلاق الكلي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة الحكومية لمنع تفشي فيروس (كورونا).وليلة أمس، دخل قرار حظر التجول، في جميع مناطق قطاع غزة، حيز التنفيذ، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).وسيستمر حظر التجول، من الساعة 6:30 من مساء اليوم الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل.