دولي

ترامب: حصولي على 75 مليون صوتًا يعني أنني الفائز في الانتخابات الرئاسية

ترامب: حصولي على 75 مليون صوتًا يعني أنني الفائز في الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب على صفحته في (تويتر)، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول الشؤون المالية لابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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