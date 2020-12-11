شاهد: هل تبادل الناطق باسم الحكومة كمامته مع وزيرة الصحة في المؤتمر الصحفي؟







ونشر مرصد (كاشف)، فيديو من زاوية أخرى، يوضح عدم ارتداء ملحم، لكمامة الوزيرة، مؤكداً ارتدائهما للكمامة، عند بدء المؤتمر.









تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، على نطاق واسع، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة، د. مي كيلة، والناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.المؤتمر الصحفي، الذي أجرته، الوزيرة، برفقة ملحم، الأربعاء الماضي، حول قرارات الأخيرة للحكومة، في ظل تفشي فيروس (كورونا)، أثار الدهشة عند طلب الوزيرة من ملحم ارتداء الكمامة، قائلةً: "حط هاي أنت"."وعي المسؤول"، و"سمعنا كتير عن وعي المواطن بس ولا مرة سمعنا أو شفنا وعي الحكومة" ، و"وزيرة الصحة والناطق باسم الحكومة في رام الله يتبادلوا نفس الكمامة"، كانت أبرز العناوين التي استخدمها النشطاء لمقطع الفيديو.مرصد (كاشف)، التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، نشر عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، موضحاً تفاصيل الموقف، معززاً ذلك بما وصفه، بـ "شهادة" من المصور الصحفي أشرف نبالي، والذي كان متواجداً في المكان.وقال المرصد: "تبين للفريق أن الوزيرة كيلة طلبت من ملحم التقاط كمامته الموجودة على المنصة، ولم تقم فعليا بتمرير كمامتها له كما ادعى المستخدمون".وتابع: "ولكون زاوية المنصة منحدرة التبس الأمر على المشاهدين، وظهر كأنها تقوم بتسليمه نفس الكمامة التي كانت ترتديها، ناهيك بأن كلاهما وصلا المؤتمر يرتديان الكمامة".ونقل المرصد، عن النبالي، قوله: "وصلت الدكتورة مي والاستاذ ابراهيم ملحم المنصة يضعان الكمامة، ولدى حديث ملحم أزال الكمامة، ووضعها على المنصة ولم يكن بالامكان رؤيتها لارتفاع المنصة من الأمام".واستكمل: "عندما بدأت الدكتورة مي بالكلام أزالت كمامتها وأرادت وضعها على المنصة تنبهت لكمامة ملحم على المنصة فطلبت منه إزالة كمامته التي من ذات النوع عن المنصة لتضع كمامتها مكانها".