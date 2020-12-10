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شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: انتفاضة الحجارة حققت مكتسبات يجب الحفاظ عليها

العربية الفلسطينية: انتفاضة الحجارة حققت مكتسبات يجب الحفاظ عليها
رام الله - دنيا الوطن
لفت جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إلى أن الانتفاضة الأولى عام 87، و التي يسميها الفلسطينيون "انتفاضة الحجارة" حققت إنجازات تعد استحقاقات و مكتسبات للشعب الفلسطيني، مبينا أن أهمها هو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا، ووحيدا، منوها إلى اعتراف العالم بحقوق الفلسطينيين و في مقدمتها حق العودة ، و تقرير المصير.

وقال عاشور في تصريحاته: "إن شعبنا قام بانتفاضته التي عرفها العالم بهذا المصطلح بسبب تراجع القضية الفلسطينية في اهتمامات العرب، و المسلمين"، ملمحا إلى أن الشعب الفلسطيني أراد أن يعيد لقضيته الحق ، و العادلة الاهتمام العربي، و الإسلامي، و الدولي، مؤكدا أن الفلسطينيين نجحوا في لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية، و وجود شعب يناضل من أجل العيش في دولة فلسطينية مستقلة بحرية و كرامة، وصولا إلى تحقيق السلام العادل و الشامل.

وأضاف:"الذي يعطي شعبنا حقوقه التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي منهم بالقوة"، مشددا أن ذكرى الانتفاضة الثالثة والثلاثين تبعث الأمل من جديد من أجل مواصلة النضال لانتزاع ثوابتنا الوطنية كافة، وتحقيق حلم الدولة، و عاصمتها القدس الأبدية، داعيا إلى الحفاظ على المشروع الوطني.

وطالب جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، بالإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية، وطي صفحة الانقسام المرير في تاريخ شعبنا الفلسطيني، مشددا على رص الصفوف، و استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية ، والاستيطان.

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