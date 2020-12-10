"الخارجية": وفاة و65 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في الولايات المتحدة





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا الفلسطينية، بفيروس (كورونا)، حول العالم إلى 325، والإصابات إلى 8101.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنة زريفة حجاز (89) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في أميركا إلى 97 حالة.



كما أشار الفريق إلى تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من الينوي، وفيلادلفيا، وكاليفورنيا، وواشنطن، وميتشغن، ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 5178 إصابة.



فيما أفاد الفريق المختص بمغادرة أربع دفعات جديدة، صباح اليوم الخميس، من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الى كل من: دبي، واسطنبول، والرياض، والجزائر للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة واحدة و65 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في أميركا لهذا اليوم الخميس.