جنين: القبض على ثلاثة أشخاص من مثيري الشغب

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية مساء اليوم، على ثلاثة أشخاص لقيامهم بأعمال شغب وتخريب الممتلكات العامة في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على بلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام مجموعة من الشبان باعمال شغب واحتجاج واشعال الإطارات ومحاولة اغلاق الدوار الرئيسي في المدينة والقاء الحجارة باتجاه الأجهزة الأمنية على اثر قيام الشرطة والأجهزة بفض احدى التجمعات ورفضا منهم لاغلاق المدينة .



وعليه تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وقامت بفض المتجمهرين وقبضت على ثلاثة اشخاص من مفتعلي الشغب كما تم إخماد الاطارات وازالتها من وسط الشارع.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المشتبه بهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.