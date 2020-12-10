فلسطين وبلجيكا تبحثان علاقات التعاون الاقتصادية بينهما



ووضع الوزير السفيرة، في صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين خاصة في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تداعيات الحالة الوبائية الراهنة ، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار فيروس (كورونا).



من جانبها أكدت هافن، على حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع دولة فلسطين لا سيما الاقتصادية منها.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي وسفيرة بلجيكا لدى دولة فلسطين، دانيلا هافن، اليوم الخميس، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات البلجيكية في فلسطين، ودعم المناطق الصناعية، وتنفيذ شراكات ما بين رجال الأعمال في كلا البلدين.