حزب الشعب يستنكر التطبيع الجديد بين المغرب ودولة الاحتلال

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكر حزب الشعب الفلسطيني، الإعلان عن اتفاق جديد لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال، والمملكة المغربية وفقاَ لما أعلن مساء اليوم الخميس.



وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني يمثل خروجاَ عن مبادرة السلام العربية ومكافأة جديدة للاحتلال على استمرار ممارساته العدوانية وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني.



وختم حزب الشعب تصريحه، بالدعوة لبناء جبهة عربية واسعة لتفعيل وتعميق حملات مقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، معبراَ عن ثقته بمواقف الشعوب العربية الشقيقة الداعمة شعبنا، وقدرتها على مقاومة التطبيع مع الاحتلال.