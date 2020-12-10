ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل "خطوة سيادية" لتعزيز السلام العادل

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

رام الله - دنيا الوطنرحب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الخميس، بقرار المغرب استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.ووصف بن زايد، قرار الرباط بـ "الخطوة السيادية"، قائلاً عبر موقع (تويتر): "خطوة سيادية، تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".كما رحب بإعلان الولايات المتحدة، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، عن اتفاق بين إسرائيل والمغرب، لإقامة "علاقات دبلوماسية كاملة" بينهما.