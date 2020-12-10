الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدعو المؤسسات والمراكز الثقافية بالقطاع للالتزام بالتعليمات والإجراءات المتخذة





جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي نصه:



في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية فإن الاتحاد العام للمراكز الثقافية يوجه التحية والتقدير لكل أوساط شعبنا الفلسطيني ويخص بالذكر المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية العاملة على امتداد قطاع غزة، والتي تعبر عن الهوية الوطنية وتحمل لواء الفكر والتوعية ويدعو الاتحاد كافة المؤسسات الثقافية الى الالتزام بالإجراءات المعلنة من الجهات الحكومية المختصة في مواجهة (كورونا) وخاصة فيما يتعلق بوقف الحركة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية شهر ديسمبر.





وإذ يهيب الاتحاد بالمثقفين والفنانين ومؤسساتهم حث المواطنين

وتوعيتهم على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من انتشار الوباء فإنه يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي وكذلك الاستجابة لنداء الكل الوطني الإلتزام بالإغلاق وعدم مغادرة المنازل خلال فترة الإغلاق.



رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد العام للمراكز الثقافية، المؤسسات والمراكز الثقافية بقطاع غزة، إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس (كورونا).