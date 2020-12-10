جادو تشارك بافتتاح اجتماع أعمال اللجنة الفلسطينية-الأوروبية المشتركة

وتضم اللجنة عضوية ست لجان فرعية ممثلة عن مختلف الوزارات الفلسطينية.



وافتتح رئيس اللجنة الفلسطينية-الأوروبية د. استيفان سلامة، الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وتقدير الدعم المستمر الذي يقدمه، بالإضافة للتعاون الذي يجمع الطرفين في مختلف القطاعات.





وفي هذا السياق استنكر استمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاكاتها مستغلة بذلك انشغال دول العالم بمواجهة الوباء.





وشدد د. سلامة على التزام دولة فلسطين بجميع الاتفاقيات الموقعة، وبحل الدولتين والسلام الدولي في سبيل الوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً الى ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بذلك ايضاً.





وأكد ان غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لإسرائيل على انتهاكاتها سيشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي، مشدداً على أهمية اتخاذ موقف حقيقي بعيداً عن الحياد فيما يخص انهاء الاحتلال ووقف خرق القواعد والقوانين الدولية.



بدورها قادت الوكيل د. جادو الحوار السياسي مع الاتحاد الاوروبي في اطار اللجنة المشتركة مثمنةً دعم الاتحاد للحكومة والشعب الفلسطيني خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي جاءت نتيجةً لكل من جائحة (كورونا) والسياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين.





هذا وطالبت الاتحاد الأوروبي بضرورة لعب دور سياسي مؤثر لحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال انطلاقًا من التزامه بمبادئ القانون الدولي، مشيرةً الى أهمية دعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وشددت جادو على أهمية التزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الامن رقم 478 لعام 1980، والذي يقضي بعدم فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية في القدس على اعتبار ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما وطالبت جادو الاتحاد الأوروبي البدء بمفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، تتويجاً للعلاقات المميزة التي تجمع الطرفين ولما في ذلك من دور إيجابي في النهوض بمؤسسات الدولة الفلسطينية وصولاً الى استقلالها.



واستكرت الوكيل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والجرائم البشعة التي ترتكبها بحق الإنسانية، والتي كان اخرها قتل الطفل الفلسطيني علي أيمن نصر أبو عليا، الذي استشهد متأثراً بإصابته في بطنه برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال. كما واستعرضت الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة في ظل استمرار الحصار عليه وجائحة (كورونا) ودعت الاتحاد الى تكريس الجهد لدعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.





كما وحثت جادو الاتحاد على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واماكنه المقدسة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من قتلٍ، واعتقالٍ، ومصادرة اراضي، وهدم منازل، وتهجيرٍ قسري، وسحب هويات، وسرقة الموارد الطبيعية، وفرض الحصار، والزيادة اليومية في الاستيطان والمستوطنين، مشيرةً انه رغم المزاعم الإسرائيلية خطة الضم مازالت مستمرة ولم تنتهي.



بدوره شدد الطرف الأوروبي على موقفه الثابت الرافض للاستيطان الاسرائيلي وعمليات الهدم التي طالت مشاريع أوروبية في الأراضي الفلسطينية.





كما وأكدوا على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه للحكومة والشعب الفلسطيني خاصة في ظل جائحة (كورونا). واخيراً التزامه بحل الدولتين وسلام شامل في المنطقة.



وناقشت اللجنة ختاماً عدة محاور أساسية بما فيها حقوق الانسان في فلسطين وسيادة القانون، وقطاعات الطاقة والبيئة، والشؤون الاجتماعية والصحية، بالإضافة الى البحث العلمي والابتكار، والظروف الاقتصادية، واخيراً التجارة والزراعة وغيرها من محاور عدة يتعاون فيها كل من الطرفين.





وتناول المستشار سلامة الظروف الصعبة التي مرت بها فلسطين خلال الجائحة والاليات التي اتبعتها الحكومة الفلسطينية للاستجابة لحالة الطوارئ.