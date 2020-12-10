الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية ويقتحم منزلًا في باب حطة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين من بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، كما واقتحمت منزلًا في باب حطة في البلدة القديمة.



وأفادت مصادر محلية في بلدة العيسوية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور ناصر ومحمد بلال أبو الحمص بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.



وفي سياق أخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي ماجد الجعبة في حارة باب حطة بالقدس القديمة.