مدير شرطة خانيونس: سيتم توقيف من يُخالف حظر التجول يومي الجمعة والسبت



وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، انتهاء شرطة المحافظة من خطة فرض الإغلاق المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، والتي ستبدأ من الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد المقبل.



وقال بركة: "إنه تم تقسيم محافظة خانيونس إلى (22) مربعاً، حسب التقسيم الجغرافي، وضمن اختصاص الخمس مراكز شرطية، وذلك في سبيل بسط السيطرة الميدانية على كافة مفاصل ومفترقات المحافظة، بحيث يسهل متابعتها ميدانياً، ومتابعة عملية فرض حظر التجول".



وعن خطة الإغلاق، بيّن العميد بركة، أنها جاءت بناءً على قرارات خلية الأزمة بوزارة الداخلية، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حيث تم رفع نسبة الطوارئ لدرجة 100% من خلال استنفار كافة العناصر الشرطية من مراكز وإدارات شرطة خانيونس، وكذلك عناصر جهاز الشرطة القاطنين في خانيونس ويعملون خارجها.



وأشار بركة إلى أنه سيتم نشر أكثر من ألف ومائتي عنصر شرطي في المربعات الجغرافية الـ (22) وعلى الحواجز التي تم إقرارها، وعددها (40) حاجزاً، فيما سيتم تحريك (34) دورية محمولة متحركة، تجوب كافة مناطق محافظة خانيونس.

رام الله - دنيا الوطنأكد العميد سلامة بركة، مدير شرطة محافظة خانيونس، أنه سيتم حجز المركبات من سيارات ودرجات نارية، وتوقيف من يخالف قرار حظر التجول، طيلة يومي الجمعة والسبت وبعد الساعة السادسة والنصف من كل يوم، وإحالته للنيابة العامة، داعياً المواطنين إلى ضرورة عدم التحرك مطلقاً.