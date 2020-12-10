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الشرطة تفض خمس حفلات وتغلق أربع قاعات أفراح في جنين

الشرطة تفض خمس حفلات وتغلق أربع قاعات أفراح في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فضت الشرطة مساء اليوم خمس حفلات، وأغلقت أربع قاعات أفراح وحررت مخالفات سلامة عامة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وباسناد الأجهزة الامنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الإختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة لحالة الإغلاق المعلنة والقاضية  بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين ومنع التجمعات وإقامة الافراح وبيوت العزاء،  تخلل ذلك فض خمس حفلات من ضمنها حفل اسقبال أسير بالاضافة الى إغلاق أربع قاعات افراح.

كما قامت الشرطة بتحرير 209 مخالفات بحق أشخاصٍ لعدم إلتزامهم باجراءات السلامة العامة وإجراءات البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل وزارة الصحة.

وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادرعن وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

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