مشعل يصدر تصريحاً بشأن منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه





وأكد مكتب مشعل في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عدم وجود أي نافذة إلكترونية تحمل اسمه، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع الكترونية.



وحذر من التعامل مع أي حسابات أو مواقع إلكترونية مزورة منسوبة للأخ أبو الوليد، وتتضمن الدعوة لتوقيع عرائض وجمع معلومات وبيانات، مشددًا على أن من يقف خلفها جهات مشبوهة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل تصريحاً صحفياً، بشأن وجود منصات تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.