الشرطة تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تخلل ذلك إغلاق 15 محلاً تجارياً في المحافظة وفي عدد من القرى والبلدات قضاء قلقيلية.



كما وقامت الشرطة بتحرير عدد من المخالفات وضبطت أربع مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محالاً تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.