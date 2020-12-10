جنين: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 264 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات



من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 35 محلاً تجارياً، فيما حررت 264 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق تم إغلاق 35 محلاً تجارياً وحررت 264 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.