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شؤون فلسطينية

حماس تهنئ "الشعبية" بالذكرى الـ 53 لانطلاقتها

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بياناً هنأت فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذكرى الـ 53 لانطلاقتها.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يوافق غداً الحادي عشر من ديسمبر الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

جاءت هذه الانطلاقة في وقت كانت فيه الأمة العربية تعيش ذل النكسة، وضياع ما تبقى من أرض فلسطين المباركة، لتجسد هذه الانطلاقة نهضة ثورية على واقع الهزيمة المر.

ولقد انتهجت الجبهة الشعبية طوال 53 عاماً الكفاح المسلح خياراً وطنياً أصيلاً ممهوراً بالتضحيات والبطولات، قدّمت خلالها أمينها العام السابق أبو علي مصطفى شهيداً، وأمينها العام الحالي أحمد سعدات أسيراً، إضافة إلى قائمة طويلة من الشهداء والأسرى والجرحى.

وما زالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثابتة على مواقفها الوطنية المبدئية، مستمرة في مقاومتها للاحتلال الصهيوني، حريصة على الوحدة في مواجهة العدوان. 

خالص التهاني للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أميناً عاماً وقادةً وكوادرَ، ومعاً وسوياً حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من نهرها إلى بحرها. 

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