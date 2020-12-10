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شؤون فلسطينية

الرجوب يُطلع وزيرالخارجية العراقي على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يُطلع وزيرالخارجية العراقي على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، والقنصل الفلسطيني العام في أربيل.

ووضع الرجوب، الوزير حسين، خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، في صورة مستجدات الحوار الوطني بين حركتي (فتح) و(حماس)، مؤكداً أن لدى حركة فتح قراراً استراتيجياً بإنهاء الانقسام، وبناء الشراكة مع كافة فصائل العمل الوطني من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، تضمن تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد الرجوب، إن إنهاء الانقسام، هو طوق النجاة والحامي لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، الذي يسعى بكافة الطرق، لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وفي ظل حالة الانهيار والهرولة، نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، الذي يشهدها الإقليم.

واستعرض الرجوب معاناة أبناء شعبنا، وما يواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال، من قتل واعتقال، وتوسع استيطاني على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرجوب، التزام القيادة الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أكد الوزير حسين، دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة، وحل قضية اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، إضافة لدعمها للجهود الوطنية الفلسطينية الهادفة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

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