"كهرباء غزة" توقع اتفاقية لشراء 5 ميجاوات كهرباء شمسي من شركة (حياة غزة باور)





كما تمنى، أن يكون هذا المشروع، حافزاً قوياً لهم للبدء في إنشاء مشاريع مشابهة، تساهم في حل أزمة الكهرباء، وتحقق أرباحاً قادرة على النهوض بواقعنا الاقتصادي في غزة.



من جانبها وجهت د. أبو دقة، شكرها لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء م. مطير على اهتمامه وتوجيهاته المستمرة للطواقم الهندسية والفنية في الشركة لإتمام هذه الاتفاقية وإخراجها للنور، مؤكدة بأن شركتها عازمة على المضي قدماً باستثماراتها في هذا المجال؛ لدعم قطاع الطاقة في غزة، بما يعود عليه بالفائدة ويحقق انفراجه ملموسة في واقع الكهرباء بغزة.



كما أشادت أبو دقة بالكفاءات والعقول الفلسطينية، والشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وقدرتها على مواكبة التطور وبناء منظومات تكنولوجية متطورة، تمكن المجتمع بكافة فئاته من النهوض مجدداً والدفع باتجاه تنمية مستدامة، تعود عليه بالنفع والفائدة.





ووجه مطير، دعوته لكافة المستثمرين في قطاع غزة وخارجه؛ للبدء الفوري في خوض غمار هذا المجال الرحب المليء بالفرص الواعدة والمتاحة، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة، وعلى رأسها سلطة الطاقة الفلسطينية للمستثمرين في هذا المجال، متمنياُ بأن تلقى دعوته هذه استجابة وترحيب من قبل قطاع المال والأعمال والمستثمرين لخلق واقع جديد في غزة، يعطي الأمل لقطاع عريض من المواطنين، ويحيي الآمال بغد أفضل لكافة القطاعات المنهكة بفعل تراكم الأزمات وانعدام الفرص الحقيقية للازدهار.كما تمنى، أن يكون هذا المشروع، حافزاً قوياً لهم للبدء في إنشاء مشاريع مشابهة، تساهم في حل أزمة الكهرباء، وتحقق أرباحاً قادرة على النهوض بواقعنا الاقتصادي في غزة.من جانبها وجهت د. أبو دقة، شكرها لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء م. مطير على اهتمامه وتوجيهاته المستمرة للطواقم الهندسية والفنية في الشركة لإتمام هذه الاتفاقية وإخراجها للنور، مؤكدة بأن شركتها عازمة على المضي قدماً باستثماراتها في هذا المجال؛ لدعم قطاع الطاقة في غزة، بما يعود عليه بالفائدة ويحقق انفراجه ملموسة في واقع الكهرباء بغزة.كما أشادت أبو دقة بالكفاءات والعقول الفلسطينية، والشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وقدرتها على مواكبة التطور وبناء منظومات تكنولوجية متطورة، تمكن المجتمع بكافة فئاته من النهوض مجدداً والدفع باتجاه تنمية مستدامة، تعود عليه بالنفع والفائدة.

رام الله - دنيا الوطنوقع م. سمير مطير، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، ود. تهاني أبو دقة، ممثلة شركة (حياة غزة باور) للطاقة المتجددة، اتفاقية شراء خاصة، تقوم بموجبها شركة حياة غزة، ببيع إنتاجها من الطاقة الشمسية، والتي تقدر بحوالي (5) ميجاوات شمسي، إلى شركة توزيع الكهرباء .وقد حضر توقيع الاتفاقية، كل من: م. ماهر عايش، مدير عام شركة توزيع الكهرباء، وم. يحيى السراج، رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وم. هالة الزبدة، مدير عام سلطة الطاقة الفلسطينية، وعدد من المدراء والمستشارين من كلا الطرفين.وقد أكد مطير على أهمية المشاريع الاستثمارية الخاصة في هذا المجال، وقال: إن هذا المشروع، يعد باكورة مشاريع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، حيث سيتم تنفيذه في منطقة خزاعة بخانيونس، وسيمثل دعماً لقطاع الطاقة، وسيكون من المشاريع التي ستساهم في خفض عجز الطاقة، وتقليص الفجوة المترتبة على زيادة الطلب ونقص المتوفر.