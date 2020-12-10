رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يتحدث عن الإغلاق لمواجهة (كورونا) وأزمتي المولدات وأسعار جوال





وتحدث رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، عن أزمة المولدات الكهربائية، وأسعار شركة جوال.



وقال: ملف المولدات التجارية يجري متابعته منذ أكثر من عامين وهناك توجه لتنظيمه وتسوية أوضاعها بشكل هادئ وتدريجي، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة الفنية المختصة أعمالها منتصف الشهر الحالي وأن ترفع توصياتها للمرجعية الحكومية لاعتمادها وإقرارها مع التأكيد بأن هذه القرارات ملزمة للجميع.



من ناحية أخرى، قال رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة: إن المواطن شعر بغلاء غير واقعي من قبل شركة (جوال)، مشيراً إلى أن (جوال) وغيرها تقدم خدمات، لكن من حق المواطن أن تكون التعرفة مقبولة.



وشدد على أنه "يجب أن تكون تعرفة (جوال) وغيرها مقبولة وتلائم الوضع الاقتصادي".



في سياق آخر، قال عوض: إن العبء على الحكومة في قطاع غزة كبير، ويزداد في كل يوم، وغلاء الأسعار في القطاع مرتبط بعوامل العرض والطلب.



وأكد، أن الحكومة، قامت بزيادة رقعة المساحة المزروعة في قطاع غزة، وسياسة الحكومة، هي السوق الحر، وعدم التدخل بالأسعار.



إلى ذلك، فقد دخل قرار حظر التجول، في جميع مناطق قطاع غزة، حيز التنفيذ، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حيث يستمر الحظر من الساعة 6:30 من مساء اليوم الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، اليوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.وأكد في تصريحات لقناة (الأقصى)، أن المواطن هو الجدار الأساسي في صد جائحة (كورونا)، مؤكداً أن ارتفاع إصابات (كورونا) أجبر الحكومة على تشديد إجراءاتها.وشدد عوض على أن عدم التزام المواطن بالإجراءات الجديدة، قد يجبرنا على الإغلاق الكامل.وقال عوض: يجب على المواطنين، أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى "أننا نشارك الجميع في اتخاذ القرارات، ونضع كل المقترحات على الطاولة".وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، أن وزارة الصحة، تعاني من أزمة كبيرة منذ سنوات، جراء الحصار المستمر، مشيراً إلى أن نسبة عجز القطاع الصحي في الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت 70%، وأن المساعدات المقدمة لفلسطين لم يصل منها إلى قطاع غزة إلا القليل.