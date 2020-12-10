الديوان الملكي: العاهل المغربي يؤكد للرئيس عباس التزام بلاده بحل الدولتين

العاهل المغربي والرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الخميس، ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتفاق بين المغرب وإسرائيل، على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.



وأضاف: أن بلاده ملتزمة بسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي التزام بلاده بحل الدولتين.



وذكر الديوان الملكي في بيان له أن الملك محمد ذكّر خلال المكالمة بـ"المواقف الثابتة والمتوازنة" لبلده إزاء القضية الفلسطينية، مبديا دعم الرباط لـ"حل قائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".



وشدد العاهل المغربي على أن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي ودائم وشامل للنزاع.