الرجوب يبحث اليات تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة العراقية





رام الله - دنيا الوطنحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل.ووضع الرجوب مضيفه، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة العراقية بغداد، بصورة الحالة الرياضية والشبابية في فلسطين، والبرامج التي ينفذها المجلس للنهوض بقطاع الشباب والرياضة الفلسطيني، وأبرز التحديات التي تشكل عائقا في طريق عملية التطوير وبشكل خاص ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.وأشار الرجوب إلى أن الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنبرا لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني ومعاناته للعالم.وأكد الرجوب تطلع فلسطين للتعاون والاستفادة من الخبرات العراقية في تطوير قطاع الشباب والرياضة في فلسطين.واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع وأنشطة وتبادل الوفود الشبابية.بدوره، أبدى درجال الاستعداد التام للتعاون مع فلسطين، سواء من خلال ارسال الخبراء العراقيين أو من خلال استقبال الكوادر الفلسطينية، وإرسال وفود شبابية ورياضية إلى فلسطين.