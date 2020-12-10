قلقيلية: الشرطة والأجهزة الأمنية تفض ثلاثة تجمعات لحفل زفاف وأربعة بيوت عزاء



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة, أنه وتنفيذا لقانون الطوارئ، وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف وفتح أربعة بيوت عزاء تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان التجمعات وفضتها، وتفريق جميع المواطنين.



وأضافت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .





رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة مساء اليوم ثلاثة تجمعات لحفل زفاف وأربعة بيوت عزاء وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات في محافظة قلقيلية.