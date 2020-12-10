أول تعليق من نتنياهو على اتفاق إسرائيل والمغرب بإقامة علاقات بينهما
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل لاتفاق بين تل أبيب والرباط، على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال في بيان له: "آمنت دائما بالسلام وأشكر الرئيس ترامب على ما قام به من أجل "إسرائيل" ولن ننسى ذلك. أشكر جلالة الملك المغربي محمد السادس على قراره صنع السلام مع "إسرائيل".
وأضاف: سنعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب في أسرع وقت ممكن.
وأعلن نتنياهو عن رحلات جوية مباشرة مع المغرب قريباً، مؤكداً تبادل البعثات الدبلوماسية مع الرباط.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل لاتفاق بين تل أبيب والرباط، على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال في بيان له: "آمنت دائما بالسلام وأشكر الرئيس ترامب على ما قام به من أجل "إسرائيل" ولن ننسى ذلك. أشكر جلالة الملك المغربي محمد السادس على قراره صنع السلام مع "إسرائيل".
وأضاف: سنعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب في أسرع وقت ممكن.
وأعلن نتنياهو عن رحلات جوية مباشرة مع المغرب قريباً، مؤكداً تبادل البعثات الدبلوماسية مع الرباط.
وأعلن ترامب مساء اليوم الخميس، عن اتفاق بين إسرائيل والمغرب، لإقامة "علاقات دبلوماسية كاملة" بينهما.
وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".
في السياق، نقلت قناة (سكاي نيوز) عن مسؤول أميركي كبير، قوله: إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم مع العاهل المغربي.
ونقل موقع (القناة 7) الإسرائيلية عن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، بعد إعلان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، قوله: "كجزء من الاتفاقية سيفتتح المغرب مكتبا تمثيليا رسميا في إسرائيل وستفتتح إسرائيل مكتبا تمثيليا لها في المغرب، وستكون هناك أيضًا رحلات جوية مباشرة بين الدول".
وبذلك تصبح المغرب الدولة الرابعة التي تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والسودان، لتنضم هذه الدول إلى كل من مصر والأردن، اللتين وقعتا اتفاقتي سلام مع تل أبيب.
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