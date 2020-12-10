أول تعليق من نتنياهو على اتفاق إسرائيل والمغرب بإقامة علاقات بينهما

وأعلن ترامب مساء اليوم الخميس، عن اتفاق بين إسرائيل والمغرب، لإقامة "علاقات دبلوماسية كاملة" بينهما.





وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".





في السياق، نقلت قناة (سكاي نيوز) عن مسؤول أميركي كبير، قوله: إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم مع العاهل المغربي.





ونقل موقع (القناة 7) الإسرائيلية عن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، بعد إعلان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، قوله: "كجزء من الاتفاقية سيفتتح المغرب مكتبا تمثيليا رسميا في إسرائيل وستفتتح إسرائيل مكتبا تمثيليا لها في المغرب، وستكون هناك أيضًا رحلات جوية مباشرة بين الدول".



